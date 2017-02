20th Century Women: Mike Mills racconta il film in una nuova featurette

A24 ha diffuso in streaming una nuova featurette di 20th Century Women in cui il regista Mike Mills (Beginners) racconta la genesi del film e dei suoi personaggi.

La pellicola, presentata in anteprima al New York Film Festival lo scorso ottobre, è approdata nelle sale americane il 25 dicembre 2016 e non ha ancora una data ufficiale per il nostro Paese. 20th Century Women è candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, scritta dallo stesso Mills.

Nel ricco cast troviamo Annette Bening, che di recente è entrata a far parte del cast della seconda stagione di American Crime Story, Elle Fanning, Greta Gerwig, Billy Crudup e l’esordiente Lucas Jade Zumann.