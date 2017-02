24 – Legacy: la recensione del pilot

Accettare e fare i conti, in tema di serie tv o cinema, con l’eredità di un format di successo è un’arma a doppio taglio. Se un revival può rivelarsi un gran successo, il passo per essere un flop è molto breve.

Il successo o meno in una pratica tanto delicata risiede fondamentalmente in due fattori: rispettare il passato ed inserire un qualcosa di nuovo che crei un certo magnetismo e una ventata di freschezza. L’equilibrio di questi due fattori è un’alchimia essenziale ed imprescindibile. Con 24 – Legacy la Fox decide di riportare sul piccolo schermo 24, la storica serie che ha fatto innamorare il pubblico per ben 8 stagioni (dal 2001 – al 2010). Via il vecchio protagonista Jack Bauer per far spazio a Eric Carter (Corey Hawkins) che del suo predecessore mantiene il carattere cinico e duro.

La trama è molto semplice e lineare. Dopo aver sventato l’attacco terroristico progettato da Ibrahim Bin-Khalid, i ranger della CTU che hanno condotto l’operazione, ora vivono sotto copertura protetti dall’organizzazione stessa. Eppure qualcuno ha fatto la spia, compromettendo la loro sicurezza e lasciandoli alla mercé dei seguaci del terrorista fermato. La loro però non è solo vendetta. Infatti, sono alla ricerca di una cassetta sottratta durante l’operazione che contiene qualcosa di prezioso. Un nuovo grande pericolo riporterà dunque il comandante a tornare operativo. Ad aiutare Carter ci sarà l’ex Direttore del CTU Rebecca Ingram (Miranda Otto) che aveva deciso di rinunciare rinunciato al suo incarico per sostenere il marito, nonchè senatore, nella sua campagna politica.

L’elemento della novità per rinnovare questo format è forte. Se da un lato la non presenza dei personaggi originari può far storcere il naso ai fan della storica versione di 24, dall’altro, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questa serie, la spettacolarità e la velocità delle immagini rende 24 – Legacy piacevole e scorrevole.

L’azione è ovviamente ciò che si aspetta da questa serie tv, che non si risparmia su sparatorie e zuffe corpo a corpo. Tutto senza strafare, riuscendo nel difficile intento di equilibrare la parte movimentata con una statica, fatta di analisi, congetture e riflessioni. Molto spazio viene lasciato alle vicende private dei vari personaggi. In particolar modo la famiglia, che messa ripetutamente in pericolo rende il telefilm ancor più realistico e denso di suspense.

Nel complesso, riescono a rendere bene anche gli attori che si calano perfettamente nel personaggio. Corey Hawkins con la sua espressione costantemente corrucciata riesce non solo a riprendere un po’ di Jack Bauer, ma anche a metterci un po’ del suo senza lasciarsi sommergere dalla pesante eredità.

Lo spettatore si trova circondato da un ambiente inteso di thriller e angoscia, caratterizzato in maniera perfetta dai due elementi fondanti della serie: la colonna sonora e l’orologio digitale a centro schermo che scandisce l’incessante ed invitabile scorrere del tempo. Molte sono le porte che si aprono in poco più di un episodio. Altrettanto numerosi sono gli spiragli che fanno ben sperare per la creazione di un buon revival che mixa vecchio e nuovo.

Chissà che 24 – Legacy non ricada nell’errore fatto in passato, ovvero la troppa prevedibilità e lo stesso schema delle storie che si susseguono, annoiando un pubblico già consapevole di ciò che accadrà. Intanto chi ben comincia è già a metà dell’opera.