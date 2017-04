6 Days: primo trailer della pellicola con il protagonista Jamie Bell

Online il primo trailer della pellicola 6 Days, diretto da Toa Fraser e con protagonista l’attore Jamie Bell (Billy Elliot).

La pellicola racconta del drammatico assedio di 6 terroristi all’ambasciata iraniana di Londra, nel 1980. Il violento attacco avvenne in pieno governo di Margaret Thatcher, che chiese una reazione forte e decisa a questo atto terroristico, in cui furono prese in ostaggio 26 persone.

Il film promette di essere crudo e tremendamente fedele ai fatti storici, difatti è stato girato nelle location originali. 6 Days segue tre punti di vista: quello del negoziatore Max Vernon (Mark Strong), della reporter della BBC Kate Adie (Abbie Cornish) e infine quello del leader della squadra d’assalto SAS, Rusty Firmin (Jamie Bell).

Nei cinema inglesi 6 Days uscirà il 4 agosto, intanto godetevi il primo trailer:

Fonte: FirstTrailer