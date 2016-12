Wonder Woman: Una nuova immagine di Gal Gadot

Un immagine nel nuovo numero di Empire ci permette di dare un nuovo sguardo a Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, che si fa coraggiosamente strada nel campo di battaglia della Prima Guerra Mondiale per la sua missione di proteggere vite innocenti.

Come potete notare, alcune citazioni di Patty Jenkins sono presenti nel pezzo. La regista elogia Gadot per essere “totalmente Diana” e ci dà un’idea migliore di quello che spera di realizzare con il film, e il suo approccio nell’illustrare quali effetti gli orrori della guerra moderna potrebbero avere se un “Dio visitasse il nostro mondo“.

Prima di essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una guerriero invincibile. Cresciuta in una paradisiaca isola protetta, quando un pilota americano finisce sulle sue rive e racconta di un conflitto enorme che infuria nel mondo esterno, Diana lascia la sua casa, convinta che possa fermare la minaccia. Combattendo al fianco dell’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi pieni poteri e il suo vero destino.

