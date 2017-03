A Ghost Story: il trailer dell’indie con Rooney Mara e Casey Affleck

E’ finalmente online il trailer di A Ghost Story, l’atteso thriller presentato lo scorso Gennaio al Sundance Film Festival con protagonisti Rooney Mara e Casey Affleck. Il regista David Lowery aveva già lavorato con la coppia nell’acclamato esordio Senza Santi in Paradiso ed ora propone una storia con protagonista un fantasma intento a spiare la moglie dopo la sua dipartita. Casey Affleck ha così dovuto recitare per gran parte delle scene con un lenzuolo sul volto, all’interno della dimora della coppia dove si sono svolte le intere riprese. Le recensioni proveniente dagli USA fanno ben sperare nella riuscita di questo prodotto indipendente la cui uscita nelle sali statunitensi è fissata per il prossimo 7 Luglio. Intanto queste sono le prime immagini del trailer: