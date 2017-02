A Milena Canonero l’Orso d’oro alla carriera

La celebre costumista italiana: Milena Canonero solo due anni fa riceveva il suo quarto Oscar per la pellicola Grand Budapest Hotel. Da oggi però alle sue nove candidature e quattro statuette dovrà aggiungere anche un Orso d’oro, che riceverà proprio al sessantasettesimo Festival di Berlino, che si svolgerà dal 9 al 19 febbraio.

Milena Canonero torinese di nascita, londinese di formazione, sposata con l’attore americano, Marshall Bell, è una delle nostre artiste più rispettate al mondo. Tra le sue collaborazioni più importanti non possiamo non citare quella col regista Stanley Kubrick, con cui ha lavorato in tre pellicole cult come: Arancia Meccanica, Barry Lindon e Shining.

Non vediamo l’ora di celebrare Milena Canonero, un talento indiscusso del cinema internazionale che merita di essere premiato per l’ottimo lavoro svolto in carriera.