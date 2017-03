A Quiet Place: la coppia Blunt-Krasinski lavorano insieme per la prima volta

Per la prima volta nella storia del loro matrimonio Emily Blunt e John Krasinski collaboreranno insieme nel thriller soprannaturale A Quiet Place.

Il film è diretto da Krasinski stesso che per la terza volta dopo Brief Interviews with Hideous Men e The Hollars, si ritrova dietro la macchina da presa. Prodotto da Micheal Bay, la sceneggiatura originale è di Scott Beck e Bryan Woods, al quale Krasinski si è aggiunto in riscrittura.

Le riprese del film inizieranno il prossimo autunno, per una storia che narra la vicende di una famiglia che si trasferisce in una fattoria isolata per scoprirla molto presto infestata da un terribile fantasma.