Ad Astra: Brad Pitt protagonista dello sci-fi diretto da James Gray

Uscirà tra poco nelle sale The Lost City of Z, ma il regista James Gray pensa già al suo prossimo film. Si tratta di Ad Astra, un progetto di fantascienza con protagonista un ingegnere spaziale che parte per un viaggio alla volta di Nettuno per capire perché suo padre abbia tempo fallito una missione per trovare segni di vita intelligente. E’ notizia di poche ore che ad interpretare lo scienziato sarà Brad Pitt che ha già lavorato con Gray come produttore nel suo ultimo film. Sul progetto il regista ha inoltre dichiarato:

Quella che cerco di fare è la più realistica rappresentazione del viaggio nello spazio che si sia mai vista al cinema. In pratica voglio dire: lo spazio ci è ostile. E’ una storia in stile Cuore di tenebra su un viaggio al confine del nostro sistema solare. Ripongo tante speranze nel progetto, ma è di certo ambizioso. Le riprese inizieranno il 17 luglio, quindi non manca tanto.

Grande attesa dunque anche nel capire chi saranno i compagni di viaggio di Pitt. In questo periodo di pre-produzione ci saranno sicuramente presto altri aggiornamenti.