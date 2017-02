Ad Astra: Brad Pitt in trattative per il nuovo film di James Gray

Secondo Deadline, visto il destino incerto del sequel di World War Z, Brad Pitt starebbe ora adocchiando un nuovo e più ambizioso progetto: la star sarebbe in trattative per unirsi al cast di Ad Astra, film fantascientifico a lungo rinviato da James Gray.

Inizialmente della Paramount, la pellicola potrebbe trasferirsi alla New Regency e il coinvolgimento di Pitt potrebbe definitivamente dare il via libera alla produzione. Sulla trama sono stati, inoltre, divulgati altri dettagli: Pitt interpreterebbe un ingegnere spaziale leggermente autistico che si imbarca in un viaggio di sola andata per scoprire perché la missione precedente del padre, che s proponeva di trovare segnali di vita intelligente, è fallita.

È noto che i rapporti tra Pitt e Gray sono molto buono: l’attore avrebbe dovuto recitare nel thriller The Gray Man (poi rinviato) e in The Lost City of Z, di cui è rimasto comunque produttore con la sua Plan B. Se tutto dovesse andare secondo i piani, le riprese potrebbero iniziare questa estate.