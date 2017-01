Adam Driver sarà Travis Mills in Tough As They Come di Sylvester Stallone

Il celebre Sylvester Stallone dirigerà Adam Driver (Il risveglio della Forza, Hungry Hearts, Silence) in Tough as They Come, basato sull’omonima autobiografia best-seller del veterano di guerra Travis Mills, sopravvissuto all’amputazione quadrupla degli arti resa necessaria da una ferita riportata in guerra.

Travis Mills (interpretato da Driver), ferito in Afghanistan, dovrà fare i conti con un futuro radicalmente diverso da quello che aveva immaginato. Privo degli arti superiori e inferiori dovrà affrontare un lungo e duro percorso di riabilitazione, cercando di non mollare; riuscirà infine a tornare a nuotare, ballare con sua moglie, guidare mountain bikes e portare sua figlia a scuola.

Al cuore della storia sta poi il suo rapporto con il padre adottivo ,che sta dalla sua parte fin dal giorno del ricovero in ospedale . Padre adottivo che sarà interpretato proprio da Stallone, nella duplice veste di attore e regista.

L’uscita di Though as They Come è prevista per il 2017.