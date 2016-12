Addio a Barbara Tarbuck: Ci lascia l’attrice di American Horror Story

L’attrice americana Barbara Tarbuck, nota soprattutto per il ruolo di Lady Jane Jacks nella soap opera “General Hospital“, ma anche per quello della madre superiora Claudia in “American Horror Story Asylum“. La star nativa di Detroit si è spenta all’età di 74 anni il 27 dicembre.

Oltre a una proficua carriera teatrale, aveva recitato in un centinaio di titoli tra piccolo e grande schermo. La piange così il mondo delle soap made un Usa, ma non solo: da “L’incredibile Hulk” a “Dallas”, da “La casa nella prateria” a “Dynasty”, da “Falcon Crest” a “Santa Barbara” e a “Star Trek: The Next Generation”, le sue apparizioni sono innumerevoli. L’attrice recitò sporadicamente anche al cinema, in film come “Corto circuito” e nel più recente “S. Darko”.

Curiosamente, dopo essere stata una suora in “Santa Barbara” (la soap che le ha dato più spazio dopo “General Hospital”) è tornata a indossare la tonaca nella serie tv antologica di Ryan Murphy “American Horror Story“, nella seconda stagione denominata “Asylum“. In anni recenti, la Tarbuck ha continuato ad apparire in moltissime serie tv come “Cold Case”, “Dexter”, “Mad Men”, “Glee”, “CSI: NY” e “Nip/Tuck”.

Fonte: Variety