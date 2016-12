Addio a Carrie Fisher, la leggendaria Principessa Leia

Carrie Fishe, la leggendaria Principessa Leia della saga di Star Wars, è morta questa mattina all’età di 60 anni, in seguito ad un improvviso arresto cardiaco, avvenuto la scorsa settimana sul volo di ritorno verso Los Angeles.

A comunicare la scomparsa dell’attrice è stato People, informato dal rappresentante della famiglia, su decisione della figlia, Billie Lourd: “È con profonda tristezza che confermo che la sua amata madre, Carrie Fisher, si è spenta questa mattina alle 8:55. Era amata da tutto il mondo, e ci mancherà profondamente. Tutta la famiglia ringrazia i fan per le loro preghiere“.

Carrie Fisher era partite da Londra il 23 Dicembre, con destinazione Los Angeles. L’attrice è andata in arresto cardiaco pochi minuti prima dell’atterraggio. I paramedici sono subito intervenuti, portando la Fisher all’ospedale più vicino all’aeroporto. Le sue condizioni, inizialmente, sembravano stabili, con relative conferme anche dai parenti, i quali sostenevano che la situazione era migliorata. Purtroppo, invece, Carrie non ce l’ha fatta.

L’attrice, nota per il suo iconico ruolo in Star Wars, era già nata sotto i riflettori, in quanto figlia di Debbie Reynolds ed Eddie Fisher. Nel 1989, in seguito al successo di Star Wars ottenuto nel 1977, recitò in Harry ti presento Sally nei panni di Marie.

Nel 2015 era tornata ad interpretare la Principessa Leia, in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Solo lo scorso mese Carrie Fisher si trovata in Toscana, precisamente a San Gimignano, per girare Wonderwell, pellicola fantasy prodotta dalla Cattleya e diretta da Vlad Marsavin.

FONTE: People