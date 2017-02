Addio al regista Pasquale Squitieri, scomparso all’età di 78 anni

Il regista napoletano, Pasquale Squitieri, nato il 27 novembre 1938, è scomparso all’età di 78 anni stamattina presso l”ospedale Villa San Pietro di Roma. Domani dalle 11 alle 18 è possibile recarsi alla camera ardente, mentre i funerali si terranno lunedì 20 Febbraio alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.

Il regista poco tempo fa aveva avuto un incidente, da cui, in base anche a quanto annunciato dalla moglie Ottavia Fusco, non si sarebbe più ripreso in modo ottimale. Questa notte Squitieri ha avuto delle complicazioni respiratorie a causa di un enfisema.

Pasquale Squitieri è stato sposato con Claudia Cardinale per 26 anni e dalla loro unione è nata anche una figlia, Claudine. Il regista aveva anche altri tre figli, Paola, Vittoria e Mario Squitieri, frutto del primo matrimonio. Oltre ad essere un regista e uno sceneggiatore, Squitieri era anche un politico, in quanto nel 1994 fu eletto senatore per Alleanza Nazionale.

Tra la sua filmografia possiamo menzionare: Django sfida Sartana del 1970 (con lo pseudonimo William Redford), Camorra (1972), Il prefetto di ferro (1977) e Corleone (1978).

FONTE: Ansa