Aftermath: Arnold Schwarzenegger nel primo trailer

Arnold Schwarzenegger è l’assoluto protagonista nel primo trailer di Aftermath, prodotto da Darren Aronofsky per la regia di Elliott Lester, su sceneggiatura di Javier Gullón, esperto sceneggiatore già ammirato in Enemy di Denis Villeneuve.

Aftermath è un racconto che sa di vendetta: un capo-cantiere ovvero Arnold Schwarzenegger, vede morire in un colpo solo sua moglie e sua figlia incinta, in seguito alla fatale disattenzione di un controllore di volo. Rintracciare il responsabile, interpretato dall’attore Scoot McNairy, diventa la sua personale ossessione, ma l’altro uomo, traumatizzato a sua volta e tormentato da minacce di morte, è stato messo sotto uno speciale programma di protezione.

L’uscita di Aftermath è prevista per Aprile negli USA e i fan dell’eterno ”Schwarzy” non vedono l’ora di vedere il loro beniamino in un inedito ruolo, vista la sua incredibile carriera negli action-movie.

Qui in basso potete trovare il Trailer:

Fonte: ThePlaylist