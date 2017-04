Aladdin: Will Smith in trattative per il ruolo del Genio

Secondo quanto riportato da Deadline, Will Smith sarebbe in trattative iniziali per il ruolo del Genio della lampada nel remake in live-action di Aladdin, che vedrà alla regia Guy Ritchie. Smith era già stato in trattative per un altro remake Disney, quello di Dumbo; trattative conclusesi con un nulla di fatto.

La produzione è in piena fase di casting, per il quale sceglierà due protagonisti apparentemente sconosciuti. Alla sceneggiatura del film ci sarà John August (Big Fish, La sposa cadavere), con Dan Lin (Sherlock Holmes) come produttore.

Le riprese prenderanno il via a luglio in quel di Londra.