Alan Rickman ricordato da Kate Winslet: un Piton dal cuore d’oro

Sembra proprio che Alan Rickman, attore e regista britannico di fama internazionale, avesse un modo tutto particolare di cavalcare il successo finanziario conseguente all’aver interpretato il professor Severus Piton della fortunatissima saga cinematografica di Harry Potter.

Ecco come lo ricorda l’attrice Kate Winslet, sua grande amica:

Se c’è un aggettivo che descrive realmente Alan, è “generoso”. Lo era davvero. Quando c’è stato il suo funerale Juliet Stevenson ha raccontato di come ogni volta che Alan si trovava a cena in compagnia, e qualcun altro osasse provare a pagare, lui avesse già fatto in modo di sistemare tutto con la sua carta di credito così che nessuno potesse nemmeno dare un’occhiata al conto. Se qualcuno protestava, lui rispondeva: “ti dico solo due parole: Harry Potter”. Lo faceva abitualmente.