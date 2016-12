Alien Covenant: C’è anche James Franco nel cast

E’ ufficiale: James Franco si unirà al cast di Alien:Covenant, il nuovo capitolo dell’acclamata saga horror/Fantascientifica di Ridley Scott, prequel di Alien e seguito di Prometehus. Ancora sconosciuto il ruolo che ricoprirà.

Nonostante la data della première si avvicini sempre di più e siano già circolate alcune immagini ufficiali del film (l’ultima è quella che ritrae Katherine Waterston, vista recentemente in Animali fantastici e dove trovarli, in assetto da battaglia) sappiamo ancora pochissimo di Alien: Covenant.

In tutta onestà è difficile immaginare quale ruolo Franco possa interpretare, a riprese concluse e con il cast principale già definito da tempo. Volendo ironizzare un po’ – ma non poi così tanto, conoscendo il tenore della saga – possiamo ipotizzare che l’attore farà un breve cameo per dire “Salve” prima di essere divorato da una creatura xenomorfa.

Alien: Covenant, di Ridley Scott, con Katherine Waterston, Danny McBride, Billy Crudup uscirà nelle sale USA il 19 maggio 2017.

Ecco l’ultima immagine ufficiale tratta dal film: