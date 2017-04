Alien: Covenant, in uno spot il ritorno di Noomi Rapace

E’ sempre più atteso il ritorno di Alien (previsto per Agosto) che con questo Covenant va a continuare il percorso dei sequel iniziati con Prometheus. E proprio per riallacciarsi a quest’ultimo è stato reso disponibile uno spot in cui si rivede il personaggio di Noomi Rapace, la Dr. Elizabeth Shaw che appare solo in forma di un ologramma che l’equipaggio della Covenant trova nel relitto della Juggernaut, l’astronave con cui Elizabeth e David scappavano alla fine del primo film.

Covenant sarà ambientato pochi anni dopo gli eventi di Prometheus, quando un nuovo team di ricercatori spaziali approdano su un pianeta paradisiaco, abitato solo dall’androide David. Tornerà quindi nel cast Michael Fassbender accanto a Katherine Waterston, Billy Crudup, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Jussie Smollet, Amy Seimetz, Danny McBride e James Franco, ovviamente diretti da Ridley Scott.