Alien: Covenant, un prologo di 5 minuti anticipa gli eventi del film

Ridley Scott e la 20th Century Fox hanno diffuso in streaming Prologue: Last Supper, una clip della durata di 5 minuti che anticipa gli eventi di Alien: Covenant, sequel di Prometheus dello stesso Scott in sala dal 19 maggio 2017.

Nella clip possiamo fare la conoscenza dell’equipaggio della astronave Covenant, formata esclusivamente da coppie e dall’androide David, intenti a godersi il loro ultimo pasto prima del sonno criogenizzato.

Nel ricchissimo cast troviamo, oltre al ritorno di Michael Fassbender dal capitolo precedente, anche Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England, Benjamin Rigby e James Franco. Su Vertigo24 potete visualizzare anche il teaser trailer del film.