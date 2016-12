Alien: Covenant – Ecco il primo teaser trailer del film di Ridley Scott (anche in italiano!)

20th Century Fox ha diffuso il trailer ufficiale e italiano di Alien: Covenant, sequel di Prometheus diretto nuovamente da Ridley Scott, una delle quali ritrae Katherine Waterston.

Nel film torneranno sia Noomi Rapace che Michael Fassbender (in un doppio ruolo), i quali saranno affiancati da Katherine Waterstone, Danny McBride, Billy Crudup, Camern Ejogo, Demián Bichir e, come confermato oggi, James Franco; anche Guy Pearce, che nel precedente film compariva in un cameo, fa parte del cast della pellicola, la cui uscita è stata anticipata al 19 maggio 2017. Su Vertigo24 potete visualizzare il teaser poster.

Sinossi: Partito per un viaggio su un pianeta remoto ai confini della galassia, l’equipaggio dell’astronave Covenant atterra su quello che crede si tratti di un nuovo paradiso terrestre. Scopriranno, invece, un mondo oscuro e pericoloso, il cui unico abitante è l’androide David, sopravvissuto dell’astronave Prometheus.