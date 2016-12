Alien, Covenant: una nuova immagine ufficiale in attesa del trailer

In attesa del nuovo trailer ecco una nuova cruenta immagine ufficiale della pellicola Alien: Covenant!

Possiamo vedere in questo nuovo frame un’inquietante e macabro spettacolo, possibile conseguenze di un sinistro e sanguinoso attacco. Una cosa di fronte all’orrore che ci appare è certa: chiunque sia stato coinvolto in questo malaugurato incontro non ne sarà affatto uscito vivo.

L’attesa da parte dei fan aumenta sempre di più, il nuovo film Alien: Covenant vi ricordiamo sarà diretto da Ridley Scott ed è previsto negli USA il 19 maggio 2017.

Fonte: Entertainmentweekly.com