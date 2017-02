Alita: Battle Angel, Mahershala Ali avrà due ruoli

L’Oscar come miglior attore non protagonista sembra solo aver lanciato la carriera di Mahershala Ali. L’attore sarà infatti uno dei protagonisti di Alita: Battle Angel, nuovo film di Robert Rodriguez che vede nel cast già Christoph Waltz e Jennifer Connelly. L’attore di Moonlight sarà chiamato ad interpretare un doppio ruolo, anche se ancora non è chiaro a cosa sia dovuto questo sdoppiamento.

Sicuramente dovrà interpretare Vector, uno dei villain, un uomo che gestice e trucca gli incontri in un gioco di combattimento chiamato Motorball, mentre per l’altro non è arrivata nessuna conferma. Il film è tratto dal manga di Yukito Kishiro ed era diventato popolare già qualche anno fa quando James Cameron dichiarò di volerne trarre un film. I numerosi impegni del regista lo hanno convinto a rinunciare ed aprire le porte a Rodriguez che non si è lasciato sfuggire l’occasione. Attendiamo di sapere quando sarà fissata la release ufficiale.