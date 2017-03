All Eyez On Me: il nuovo trailer del film su Tupac Shakur

E’ online il nuovo trailer del film sulla leggenda afro-americana Tupac Shakur: All Eyez on Me diretto dal regista Benny Boom.

Più di un semplice ”rapper”, Tupac per molti è stato il leader della cultura nera negli anni ’90. Il film ripercorrerà tutta la sua vita, fino ad arrivare a quel tragico giorno, il 13 settembre 1996, quando cadde vittima di un agguato e venne trivellato da una raffica di colpi mortale, privandoci di uno degli artisti più talentuosi del panorama musicale.

Nel film, il rapper è interpretato dall’emergente Demetrius Shipp Jr. mentre nel cast ci sono anche Lauren Cohan e Danai Gurira, rispettivamente Meggie e Michonne della nota serie Tv The Walking Dead. Il cast è composto inoltre da: Jamas Woolard, Kat Graham, Dominic Santana, Keith Robinson e Hill Harper.

Ecco qui il nuovo trailer di All Eyez on Me:

Fonte: ComingSoon