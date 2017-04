All Eyez On Me: online il trailer del film sulla vita del rapper Tupac Shakur

E’ da poco stato rilasciato online il trailer di All Eyez On Me, il film che racconta la vita del leggendario rapper Tupac Shakur.

Deceduto nel 1996 a soli 25 anni dopo una sparatoria, il rapper e attivista Tupac Shakur è stato un vero e proprio mito degli anni Novanta. La pellicola prende il titolo da uno degli album più venduti del cantante.

Il protagonista del film è il giovane Demetrius Shipp Jr., figlio di uno dei collaboratori di Shakur sul suo album pubblicato postumo, The Don Killuminati: The 7 Day Theory. Il lungometraggio sarà nelle sale americane nel giugno di quest’anno. Ecco la trama ufficiale di All Eyez On Me:

”ll Eyes On Me è la cronaca della vita e dell’eredità lasciata da Tupac Shakur, inclusa la sua ascesa alla fama come artista hip hop, attore, poeta e attivista, insieme al suo arresto e al prolifico e controverso periodo trascorso alla Death Row Records. Nonostante mille ostacoli, Shakur divenne un’icona culturale, la cui carriera e personalità continuano a crescere tanti anni dopo la sua morte.”

Di seguito troverete il trailer:

Fonte: Collider