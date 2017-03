All Eyez On Me: svelato il poster e la data d’uscita del biopic su Tupac

Summit Entertainment, Morgan Creek e Code Black Films hanno svelato il poster e la data d’uscita di All Eyez on Me, biopic su Tupac che uscirà nelle sale il 16 Giugno 2017.

La pellicola racconta la vera e inedita storia del rapper, attore, poeta e attivista Tupac Shakur. Il film seguirà Shakur dai suoi primi giorni a New York City, alla sua evoluzione, diventando una delle più riconosciute e influenti voci del mondo, fino alla sua prematura morte, avvenuta all’età di 25 anni. Contro ogni stranezza, il suo talento e i suoi testi potenti e rivoluzionari lo hanno reso un’icona culturale, la cui eredità continua a crescere anche molto tempo dopo la sua scomparsa.

Diretto da Benny Boom (Next Day Air), All Eyez on Me comprende nel cast Kat Graham, Lauren Cohan, Hill Harper, Jamal Woolard, Danai Gurira e Demetrius Shipp Jr. nei panni di Tupac Shakur.

FONTE: Comingsoon.net