All the Money in the World: Kevin Spacey, Mark Wahlberg, Michelle Williams nel cast?

Mark Wahlberg, Michelle Williams e il Premio Oscar Kevin Spacey sono in trattative iniziali per entrare nel cast della nuova pellicola della Sony Pictures, All the Money in the World, il dramma sul rapimento di John Getty III, diretto da Ridley Scott.

Il film seguirà le vicende successive al rapimento del giovane ereditiere John Getty III, la cui madre, Gail Harris, farà di tutto pur di riportarlo a casa sano e salvo. Il giovane fu rapito nel 1973 in cambio di un riscatto richiesto al nonno John Getty Senior, all’epoca ritenuto l’uomo più ricco del mondo.

Inizialmente Gail Harris doveva essere interpretata da Angelina Jolie, e poi da Natalie Portman, ma entrambe non hanno concluso l’accordo. In lizza per la parte adesso c’è Michelle Williams. Il ruolo di John Getty Senior era stato offerto a Jack Nicholson, che in seguito però a rifiutato la parte. Adesso, sembra essere Spacey l’attore più vicino a interpretare John Senior. Mark Wahlberg, invece, interpreterebbe Fletcher Chase, un ex agente della CIA mandato a Roma per occuparsi del caso.

La sceneggiatura, finita qualche anno fa nelle black list di quelle ritenute non realizzabili a Hollywood, è nelle mani di David Scarpa che dovrà rendere in chiave drammatica il fatto di cronaca che all’epoca tenne con il fiato sospeso un’intera nazione.

FONTE: Comingsoon.net