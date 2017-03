All the Money in the World: Natalie Portman nel film di Ridley Scott

La parte doveva essere di Angelina Jolie, ma, a pochi giorni dal rifiuto dell’attrice, sembra destinata ad essere Natalie Portman la protagonista di All the Money in the World, nuovo film di Ridley Scott. L’attrice sarà Gail Harris, madre del giovane ereditiere John Getty III che nel 1973 fu rapito in cambio di un ingente riscatto richiesto al nonno John Getty Senior, all’epoca ritenuto l’uomo più ricco del mondo.

Ad interpretare il ruolo di quest’ultimo dovrebbe essere Jack Nicholson, in queste ore in trattative con la casa di produzione ma che, secondo ruomors, sembrerebbe essere poco intenzionato a ritornare sul grande schermo. Intanto la sceneggiatura, finita qualche anno fa nelle black list di quelle ritenute non realizzabili a Hollywood, è nelle mani di David Scarpa che dovrà rendere in chiave drammatica il fatto di cronaca che all’epoca tenne con il fiato sospeso un’intera nazione.