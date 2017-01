Allied – Un’ombra nascosta: la recensione del film con Brad Pitt e Marion Cotillard

Nel bel mezzo del deserto nordafricano una figura sta per compiere il suo atterraggio con tanto di paracadute. Per un attimo, infinitesimale, ci pare che la caduta sarà dolce e priva di conseguenze: è invece più brusca di quanto potremmo immaginare, perché da quel momento in poi il protagonista sarà preda degli eventi che seguiranno, vittima di un tempo di guerra fatto di inganni, sotterfugi, sospetti; un tempo in cui non vi è spazio per i propri desideri, ma dove il sacrificio di pochi contribuirà alla felicità di molti. Illuminato da un sole abbagliante e immerso in questo luogo sognante, scorgiamo finalmente il volto scultoreo, da divo anni Quaranta, di Brad Pitt – unico attore, nonostante i notevoli limiti interpretativi, in grado di far scattare nello spettatore quell’esaltazione frivola e futile che si ha al cospetto di una star – cui potremmo tranquillamente sovrapporre il volto ben più ruvido e vissuto di Humphrey Bogart. Il suo comandante Vatan è un uomo all’apparenza schivo, troppo dedito al suo ruolo di spia per lasciarsi vincere dal sentimento, cosa che ovviamente avviene grazie all’incontro con un’altra sorgente di fascino indiscusso, lo stesso che richiama alla memoria la Ingrid Bergman di Casablanca e Notorious, la naturalezza tutta europea prestata al divertimento degli americani: Marion Cotillard.

Dopo un’immersione tridimensionale da capogiro (The Walk), con Allied – Un’ombra nascosta Robert Zemeckis ci consegna un’opera diametralmente opposta, fieramente bidimensionale e dall’irresistibile fascino teorico. Poco importa se le scenografie appaiono di cartapesta, se i contorni della Seconda Guerra Mondiale sono ridotti e stereotipati, se la fotografia cerca costantemente la brillantezza di un’epoca in realtà buia e sporca. Anzi sono proprio i punti di forza che ci permettono di amplificare ancor di più sequenze memorabili come quella dell’amplesso in mezzo alla tempesta di sabbia (tra le più belle del film e della carriera del suo regista), o della nascita di Anna in mezzo ai bombardamenti: il fatto che tutto ciò che li circonda estranea i personaggi dalla storia e dalla Storia, rendendoli senza tempo, scolpiti nella narrazione di qualsiasi film mélo.

Ciò che interessa davvero a Zemeckis è l’illusione cinematografica, obiettivo reso evidentissimo da un azzardo stilistico talmente spudorato ed eccessivo da diventare oggetto di studio: proprio come Vatan e Marianne, tutto in Allied – Un’ombra nascosta mente sempre, in un gioco d’inganni che travalica la narrazione e si fa film, dove il regista di Forrest Gump e Le verità nascoste (tanto per citare due esempi diversissimi tra loro, eppure complementari) cerca costantemente di trovare una verità che possa fregiarsi di tale titolo. La trova nei suoi splendidi personaggi (persino nell’imbambolato Pitt, il quale è protagonista di un emozionante crescendo nel finale), tra cui svetta la Marianne della Cotillard, esempio perfetto che coniuga classico e moderno senza per questo risultare troppo condiscendente verso il pubblico odierno; cosa, quest’ultima, che il film non si preoccupa minimamente di fare, tanto che risulterà al contrario respingente verso chi non è avvezzo a un certo cinema ormai dimenticato e ripescato solamente da qualche folle visionario. Ci hai incastrato ancora, Robert: l’amore, come quello per il cinema, non morirà mai.