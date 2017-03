L’altro volto della speranza: trailer e poster dell’ultimo film di Aki Kaurismäki

Cinema ha diffuso in streaming il trailer ufficiale italiano di L’altro volto della speranza, nuovo film di Aki Kaurismäki presentato in concorso all’ultimo Festival di Berlino, dove si è aggiudicato l’Orso d’Argento per la regia.

Il film racconta il bizzarro incontro tra Khaled, un giovane rifugiato siriano, che quasi per caso si ritrova a Helsinki come passeggero clandestino su una carboniera, e Wilkström, rappresentante di camicie, che lascia moglie e lavoro per darsi alla gestione di un’insolito ristorante: La Pinta Dorata.

L’uscita nelle nostre sale è fissata per il 6 aprile 2017, dopo la presentazione in anteprima nazionale al Lucca Film Festival.