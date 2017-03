American Crime Story: Penélope Cruz sarà Donatella Versace

Sta prendendo sempre più forma l’annunciata stagione di American Crime Story dedicata all’omicidio di Gianni Versace. E’ arrivata infatti la notizia che a completare il cast del nuovo progetto di Ryan Murphy sarà l’attrice Penélope Cruz che interpreterà la stilista Donatella Versace. Andrà ad affiancare così i già annunciati Edgar Ramirez, impegnato nel ruolo della vittima, e Darren Criss che invece sarà il serial killer Andrew Cunnan.

La sceneggiatura sarà basata sul libro Vulgar Favors scritto da Maureen Orth e sarà la terza stagione della serie antologica targata FX dopo quella dedicata all’uragano Katrina prevista in America nel 2018. In questo progetto inizialmente sembrava coinvolta anche Lady Gaga, prima ipotesi dei media per il personaggio della Versace, ma è arrivata la secca smentita di Murphy che ha invece ufficializzato il ruolo della Cruz.