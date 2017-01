American Crime Story: una stagione su Clinton-Lewinsky

Dopo il caso O.J Simpson e in attesa delle vicende dell’uragano Katrina e dell’assassinio Versace, sembra che Ryan Murphy voglia il caso Clinton-Lewinsky. Secondo Hollywood Reporter i produttori esecutivi di American Crime Story hanno opzionato i diritti del libro di Jeffrey Toobin A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down A President.

Il libro esamina lo scandalo sessuale degli anni 9o fra il Presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky. Jeffrey Toobin è anche l’autore di The Run Of His Life: People v. O.J. Simpson da cui hanno tratto la pluripremiata serie FX.

Secondo THR i produttori hanno già avviato i casting per i ruoli della Lewinsky e di Linda Tripp, l’ex impiegata della casa bianca che registrò le conversazioni telefoniche nelle quali Monica confessò la sua relazione sessuale col Presidente.

Inoltre pochi giorni fa il presidente della FX ha annunciato che per ragioni creative e di documentazione l’arrivo della seconda stagione su Katrina è ritardato al 2018.