American Horror Story: 7º stagione sulle elezioni presidenziali 2016

Ryan Murphy, creatore di American Horror Story, ha rivelato il tema della settima stagione della serie tv. Durante lo show televisivo Watch What Happens alla domanda del presentatore americano Andy Cohen relativa alle novità sulla serie Ryan Murphy ha detto di non avere ancora un titolo preciso ma di avere il soggetto, incentrato sicuramente sulle elezioni presidenziali del 2016.

Incerto il punto di vista da cui verranno mostrate le elezioni ossia quale tipo di distorsione horror verrà applicata al clima politico dell’anno scorso. Come ovviamente ancora non si sa niente sugli attori scelti. Certo è interessante che per la famosa serie horror venga scelto un tema del genere.