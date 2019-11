Analisi 2019-2026 del mercato dei veicoli a guida automatica (AGV) | Thales Group, Longbow Technologies S / B, Cubic Corporation, Advanced Card Systems Holdings Limited

Automated Guided Vehicle (AGV) Mercato e le stime ha il mercato avrebbe raggiunto USD 3,977.8 milioni entro il 2026. La relazione fornisce dati storici alongwith previsioni fino al 2026. Le tendenze di mercato coperture di report, i driver e analisi delle opportunità e fornisce informazioni di benchmarking della concorrenza. Il rapporto <1 20 pagine> copre un elenco esaustivo di tabelle e cifre del mercato, fornendo in tal modo dati analitici approfonditi per i segmenti in diverse regioni.

Il report aggiornato sul mercato dei veicoli a guida automatica (AGV) è segmentato per applicazione; per Prodotto, per Tecnologia, per Tipo e per Regioni . Le principali società incluse nella relazione includono:

Toyota Industries Corporation

KUKA AG, Daifuku Co. Ltd.

Bastian Solutions, Inc.

JBT Corporation

Swisslog Holding AG

Seegrid Corporation

Baylo , Inc.

EK Automation GmbH

Kion Group AG

Lo studio valuta il mercato globale dei veicoli a guida automatica (AGV) in base ai seguenti segmenti:

Mercato di veicoli a guida automatica 2026 per prodotto

Transpallet Carrelli elevatori Carichi unitari Veicoli da rimorchio Veicoli della catena di montaggio altrui



Mercato automatizzato dei veicoli guidati per tecnologia di orientamento

Guida alla visione Guida induttiva Guida laser Guida magnetica Guida laser



Mercato dei veicoli guidati automatizzati per settore

Automotive aerospaziale Sanità Alimenti e bevande altrui



Mercato automatizzato dei veicoli guidati per applicazione

montaggio immagazzinamento distribuzione Trasporti imballaggio altrui



Gli attributi del rapporto sono i seguenti:

Dati storici (effettivi): 2015, 2016, 2017

Anno base: 201 7

Stime e previsioni: dal 2019 al 2026

Il rapporto può essere personalizzato sulla base di analisi regionali, analisi di segmento, prospettive del settore e analisi della concorrenza. Alcuni dei principali punti di interesse sono trattati nel rapporto includono:

Tendenze del settore, opportunità e sfide nel mercato

Ruolo degli attori chiave nella catena del valore

Analisi dell’utente finale per definire la strategia di mercato

Mappatura competitiva

Ripartizione a livello regionale e nazionale

Queste intuizioni sono incluse nel rapporto che influirebbe sul mercato, compresi la concorrenza, le opportunità di investimento, le restrizioni e le sfide. Inoltre, la relazione contribuirebbe a identificare le opportunità di crescita del mercato regionale per i diversi segmenti trattati nella relazione.

