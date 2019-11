Analisi del settore delmercato del defibrillatore 2019 su dimensioni, struttura dei costi e previsioni dei principali attori entro il 2026

La defibrillazione è una tecnica utilizzata nella medicina di emergenza per interrompere la fibrillazione ventricolare o la tachicardia ventricolare senza polso. Questi prodotti nel mercato globale dei defibrillatori comprendono esterno, transvenoso o impiantato a seconda del tipo di dispositivo utilizzato o necessario. Ogni tipo di dispositivo funziona controllando la presenza di aritmie o ritmi cardiaci irregolari. Inoltre, le ragioni principali per il fiorire del mercato dei defibrillatori è la crescente prevalenza di arresti cardiaci e altre complicanze cardiovascolari, prevalentemente battiti cardiaci irregolari. Le sanzioni per l’uso di defibrillatori automatici esterni in luoghi pubblici da parte di varie società cardiologiche e mediche hanno contribuito ad aumentare rapidamente il tasso di adozione nelle economie sviluppate. È probabile che questa tendenza continui durante il periodo di previsione, offrendo in tal modo opportunità stellari agli attori coinvolti nel mercato globale dei defibrillatori.

Enormi investimenti da parte di soggetti privati, progressioni tecnologiche e aumento dell’insorgenza di disturbi cardiaci dovuti a cambiamenti nello stile di vita sono alcuni dei motori del mercato globale dei defibrillatori. È anche probabile che la crescita nel mercato del defibrillatore cardioverter indossabile sia utilizzata dai pazienti come sostituto provvisorio o per collegarsi a un istituto defibrillatore cardioverter impiantabile a lungo termine.

Società considerate e profilate in questo studio di mercato:

Medtronic, Jude Medical LLC, Boston Scientific Corporation, LivaNova, Koninklijke Philips, ZOLL Medical Corporation, Cardiac Science, Physio-Control, Nihon Kohden Corporation, Defibtech, HeartSine Technologies, Progetti Srl, Fukuda Denshi Co e Schiller AG Le società hanno implementato diverse strategie come il lancio di nuovi prodotti, enfatizzando attività di ricerca e sviluppo, fusioni, acquisizioni, per rafforzare e sviluppare la propria posizione sul mercato.

Global Market defibrillatore, per tipo

Defibrillatore cardioverter impiantabile S-ICD T-ICD CRT-D Single Camera bicamerali defibrillatore esterno (ED) Manuale automatizzato Wearable Defibrillatore



Defibrillatore globale del mercato, con l’uso finale ( Entrate in milioni di dollari; 2016–2026)

ospedaliero

preospedaliero

Mercato di accesso pubblicoMercato delle

cure alternative Assistenza

domiciliare

Il rapporto traccia il futuro del mercato del defibrillatore per gli anni previsti dal 2019 al 2026. Il perfetto equilibrio di informazioni su vari argomenti, unito all’improvviso aumento dei livelli di reddito disponibile, uso finale, canali di distribuzione e altri fattori aggiungono grande valore per questa letteratura. Una combinazione di grafici, immagini grafiche e tabelle offre maggiore chiarezza sullo studio complessivo. I ricercatori dietro il rapporto esplorano anche l’interesse dei clienti per l’acquisto di prodotti e servizi da concorrenti del settore immediati.

Vi sono capitoli che trattano gli aspetti vitali del mercato globale dei defibrillatori.

Il capitolo 1 illustra l’introduzione del defibrillatore, la portata del prodotto, la panoramica del mercato, le opportunità di mercato, il rischio di mercato, la forza trainante del mercato;

Il capitolo 2 parla dei principali produttori e analizza le loro vendite, i ricavi e le strategie finanziarie per gli anni 2018 e 2019;

Il capitolo 3 esamina la natura competitiva del mercato discutendo la concorrenza tra i principali produttori. Classifica il mercato facendo riferimento ai dati relativi a vendite, ricavi e quote di mercato per il 2016 e il 2017;

Il capitolo 4 mostra il mercato globale per regioni geografiche e il contributo di ciascuna regione al panorama globale sulla base delle vendite, delle entrate e della quota di mercato del defibrillatore, per il periodo 2019-2026;

Continua …

Mercato globale del defibrillatore, per Outlook regionale (entrate in milioni di dollari; 2016-2026)

Nord America USA Canada

Europa Germania Francia Regno Unito Spagna Italia Resto d’Europa

Asia Pacifico Cina India Giappone Resto dell’Asia-Pacifico

Medio Oriente e Africa

America Latina Brasile



