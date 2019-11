Analisi della crescita del mercato delle membrane mediche da parte dei principali attori chiave 2019: Sartorius Ag, Asahi Kasei Corporation, 3M Company

Dimensione del mercato – 2,35 miliardi di dollari nel 2018, crescita del mercato – CAGR del 7,4%, tendenze del mercato – L’aumento della domanda di separazione selettiva ad alta purezza

New York, 27 ago 2019 – Ilglobale delle mercatomembrane mediche raggiunge i 4,25 USD Miliardi entro il 2026, secondo un nuovo rapporto di Rapporti e dati. L’uso primario delle membrane mediche è nelle tecniche di separazione, in cui viene utilizzato per scopi di separazione, concentrazione e purificazione. Fattori elementari come la crescente popolarità delle procedure di dialisi sui trapianti renali, l’espansione del settore sanitario e farmaceutico e l’aumento della domanda di separazione selettiva ad alta purezza stanno spingendo l’espansione del mercato.

I protagonisti del mercato globale delle membrane mediche sono: Sartorius Ag, Asahi Kasei Corporation, 3M Company, Pall Corporation, Merck Millipore (Emd Millipore), Hangzhou Cobetter Filtration Equipment, Ge Healthcare, Microdyn-Nadir GmbH, Koch Membrane Systems e WL Gore & Associates, Inc.

Trattare con la concorrenza e i concorrenti

Gli esperti in materia che conducono lo studio offrono una profonda comprensione di come leader di spicco sono riusciti a navigare tra i potenziali acquirenti e le dinamiche competitive che influenzano il loro posizionamento del marchio nel settore L’analisi del mercato delle membrane mediche fornisce tutto ciò di cui un imprenditore ha bisogno per avere successo.

Colmare le lacune

Non sarà sbagliato affermare che il rapporto sul mercato delle membrane mediche parla dell’esperienza del cliente che conta per ogni imprenditore che intende sfruttare le informazioni strategiche per la crescita del proprio marchio. I casi studio inclusi nello studio dimostrano ulteriormente come l’innovazione recente, le fusioni o le acquisizioni, i nuovi lanci, la ricerca e lo sviluppo ecc. Abbiano consentito a leader di spicco di contenere le questioni più difficili relative a volumi di produzione, domanda e offerta, gestione della catena di approvvigionamento e altro ancora.

Lo studio mira a fornire dati sulle dinamiche di categoria chiave come la consapevolezza dell’utente e l’intenzione di acquisto di un acquirente, oltre a cercare di elencare l’influenza relativa di determinate tendenze sulla domanda di un determinato prodotto o servizio.

Ai fini del presente rapporto, Rapporti e dati hanno segmentato il mercato delle membrane mediche in base a materiale, ambito, tecnologia di processo, applicazione e regione:

tipo di materiale Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

polivinilidene fluoruro (PVDF)

polisulfone ( PSU) e polietere solfone (PESU)

polipropilene (PP)

politetrafluoroetilene (PTFE)

acrilici modificati

Altro

Ambito di applicazione Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Uso diagnostico Uso

terapeutico

Tecnologia di processo Tipo Outlook (Entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Microfiltrazione (MF)

Ultrafiltrazione (UF)

Nanofiltrazione (NF)

Altro

Tipo di applicazione Outlook (Entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Uso diagnostico Uso

terapeutico

Emodialisi

Filtrazione farmaceutica

Infusione Iv e filtrazione sterile

Consegna di farmaci

Altri

Outlook regionale (Entrate, miliardi di dollari; 2016 -2026)

Nord America USA

Europa Regno Unito Francia

Asia Pacifico Cina India Giappone

MEA

America Latina Brasile



Aiutarti a stabilire una solida base nel settore

Il rapporto sulle membrane mediche evidenzia una serie di informazioni relative ai prezzi e alla categoria di clienti che sono più che disposti a pagare per determinati prodotti e servizi. Le informazioni sulle opportunità e le caratteristiche del prodotto, determinano quali offerte o vantaggi comandano la vendita e identificano i canali di comunicazione utilizzati dai leader di mercato per creare strategie di posizionamento premium e attrarre la più ampia quota.

Oltre ai contenuti sopra menzionati, i ricercatori fanno un ulteriore passo in avanti per definire le diverse occasioni di utilizzo ed elencano i segmenti di clienti per sfruttare il marchio e identificare le opportunità future. Inoltre, l’esperto in materia segmenta i clienti target basandosi esclusivamente sui loro modelli di consumo.

Crescere con la tendenza

Le membrane mediche aiutano i proprietari dei prodotti a imparare come determinate tendenze influenzeranno la crescita del settore delle membrane mediche a lungo termine. Lo studio esamina da vicino l’andamento storico dei prezzi di vari prodotti e servizi e consente agli imprenditori di formarsi la giusta opinione sulle tendenze future. Di conseguenza, gli imprenditori saranno in grado di decidere il loro modo di agire e prendere una decisione saggia.

