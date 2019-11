Analisi SWOT del mercato dei convertitori da analogico a digitale per Outlook chiave dal 2019-2026

costituisce una parte importante di questo rapporto. Per ogni anno incluso nel rapporto, vengono fornite stime sia per i potenziali guadagni del settore sia per le richieste latenti, per la regione in questione. Il benchmark comparativo consente agli stakeholder, agli imprenditori e al dirigente di marketing sul campo di valutare rapidamente le prestazioni aziendali in una regione rispetto ad altre. Gli esperti del settore combinano tecniche di ricerca qualitativa e quantitativa per proiettare dinamiche economiche in diversi paesi e identificare come vengono effettivamente create le richieste latenti.

Società considerate e profilate in questo studio di mercato

Microchip Technology Inc., Analog Devices Inc., National Instruments, Texas Instruments Incorporated, Sony Corporation, Maxim Integrated, Asahi Kasei Microdevices Co., Adafruit Industries, Renesas Electronics Corporation e Diligent Inc.

Determinazione delle dimensioni del mercato

Una parte importante di questo studio sui convertitori da analogico a digitale per il periodo di previsione, dal 2019 al 2026 è la valutazione delle dimensioni del mercato. L’ampia copertura delle dimensioni del mercato consentirà agli imprenditori di distinguere tra le due principali categorie l’opportunità di un prodotto o servizio e il mercato indirizzabile. A parte questo, il dimensionamento del mercato offre ai proprietari di prodotti un senso di movimento verso l’alto e verso il basso nel settore dei convertitori da analogico a digitale.

Questa sezione del rapporto indaga gli imprenditori sulle importanti forze trainanti della domanda latente, mentre il panorama degli affari continua a crescere in una certa direzione. C’è di più nello studio del dimensionamento del mercato. L’analisi delle tendenze rivela inoltre se una soluzione alternativa o un prodotto è in cantiere e disponibile sul mercato.

Tipo di convertitore Outlook (Volume, Mille unità; 2016-2026 e Entrate, milioni di USD; 2016-2026)

ADC con pipeline

Integrazione ADC

approssimazione successiva ADC

Delta-sigma

Display ADC ADC

Dual Slope ADC

Altri

Risoluzione Outlook (Volume, Mille unità; 2016-2026 and Revenue, USD Million; 2016-2026)

8 bit

10 bit

12 bit

14 bit

16 bit

Applicazione Outlook (volume, migliaia di unità; 2016-2026 e Revenue, milioni di USD; 2016-2026)

Elettronica di consumo

IT e telecomunicazioni

Automotive

Industriale

Tasso di campionamento Outlook (entrate, milioni di dollari; 2018-2026)

Convertitore di dati per scopi generici Convertitore di dati ad

alta velocità

Outlook regionale (volume, chilogrammi; 2016- 2026 e ricavi, milioni di dollari; 2016-2026)

Nord America USA.

Europa Germania Regno Unito

Asia Pacifico Pacifico Cina India Sud-est asiatico

America Latina Brasile

Medio Oriente e Africa

Comprensione del panorama competitivo

Il ricercatore che ha condotto lo studio ha investito tempo e sforzi per raccogliere informazioni sui principali attori del settore. La valutazione del panorama competitivo consente inoltre agli imprenditori di raccogliere informazioni sulle strategie aziendali adottate da questi importanti venditori e capire come posizionano i loro prodotti e servizi nel mercato saturo.

Non solo un imprenditore può apprendere alcune delle migliori pratiche, ma anche difendersi da possibili rischi o evitare errori commessi dai marchi affermati. Lo studio aiuta i dirigenti del marketing sul campo a rimanere intelligenti quando promuovono o vendono i prodotti al pubblico target. Inoltre, un’analisi completa dei recenti sviluppi come joint venture, collaborazione, acquisizioni e fusioni, lanci di prodotti e altri garantirà agli imprenditori decisioni pratiche sul posizionamento del marchio, sui prezzi dei prodotti, nonché sulla ricerca e sviluppo.

