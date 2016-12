Andrew Garfield: “Non sono stato scelto per un ruolo ne Le Cronache di Narnia”

Andrew Garfield, all’inizio della sua carriera, ha perso l’occasione di interpretare un ruolo desiderato ne Le Cronache di Narnia – Il Principe Caspian del 2008, perché non era stato considerato all’altezza della parte a causa del suo aspetto fisico.

L’attore ha svelato a ET: “Volevo davvero interpretare quel ruolo…È così ridicolo. Si trattava di un film di Narnia. Quello sul Principe Caspian…Alla fine la parte è andata a Ben Barnes. Ci penso ancora a quella parte, la desideravo davvero tanto. Ma, sfortunatamente, penso che il feedback fosse un qualcosa tipo ‘non è abbastanza bello per essere il Principe Caspian’. È andata così“.

Se non avete visto il film a cui Garfield si riferisce e non sapete chi sia Ben Barnes, anche se ne dubitiamo, sappiate che si tratta del 35enne attore inglese che ha vestito i panni di Logan nella serie tv targata HBO, Westworld. Tra non molto, potete vedere l’attore anche nel prossimo progetto Netflix, The Punisher, serie in cui interpreterà il brutale assassino Billy Russo alias Jigsaw.

Vedremo presto anche Andrew Garfield nel nuovo film diretto da Martin Scorsese, Silence, in cui l’attore recita al fianco di Liam Neeson. Il film uscirà nelle nostre sale il 12 Gennaio 2017.

