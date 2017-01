Andrew Garfield spiega il bacio con Ryan Reynolds ai Golden Globes [VIDEO]

Ospite dello show di Stephen Colbert, Andrew Garfield ha avuto occasione di parlare dell’ormai celebre bacio con Ryan Reynolds catturato dalle telecamere dei Golden Globes mentre Ryan Gosling saliva sul palco per ritirare il suo premio. I due attori si erano lasciati sfuggire questo romantico gesto d’amore, diventato oggetto di umorismo sul web, che finalmente trova una spiegazione.

“Volevo solo far sapere a Ryan (Reynolds) che lo amo, che avesse vinto o no, poco importava. Conta come giochi la tua partita, e lui ha dato tutto in Deadpool”.

Per terminare in bellezza la chiacchierata, il conduttore ha gentilmente chiesto all’attore di concedergli un bacio. Come è andata a finire? Guardate il video qui sotto: