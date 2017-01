Animali Fantastici 2: Zoe Kravitz parla della relazione tra Newt e Leta

Dopo il grande successo di Animali Fantastici e Dove Trovarli, è già tempo di parlare del secondo capitolo della nuova saga tratta dalla penna di J.K. Rowling. Il film arriverà nelle sale il 16 Novembre 2018 e vedrà tra i protagonisti anche Zoe Kravitz nei panni di Leta Lestrange, una ragazza che attirerà le attenzioni del protagonista Newt Scamander (Eddie Redmayne). E’ stata proprio la giovane attrice a rivelare qualcosa di più sulla relazione tra i due personaggi ad un’intervista a Collider dove ha dichiarato:

Le riprese del film inizieranno a giugno o luglio, credo. Sicuramente in estate, ecco. Sono molto emozionata. La sceneggiatura è tenuta sotto il più stretto riserbo, quindi, pur avendo firmato il contratto, non mi è stato possibile leggerla. So che il rapporto tra Newt è Leta è molto complesso, quindi credo ci sarà tempo per vederlo evolvere, è tutto molto entusiasmante. Per il secondo film ho fatto il provino, ma non ho davvero idea di cosa ci sia nella sceneggiatura. Abbiamo persino letto insieme alcune scene con Eddie, ma anche lui non ha capito bene di cosa si trattasse. Tiravamo a indovinare. È stato divertente vederlo mentre cercava di mettere insieme i pezzi