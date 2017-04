Animali Fantastici e Dove Trovarli 2: Callum Turner sarà il fratello di Newt Scamander

Variety ha annunciato che la star di Green Room, Callum Turner, è in trattative finali per interpretare il fratello di Newt Scamander in Animali Fantastici e Dove Trovarli 2.

All’inizio di aprile, la Warner Bros. ha annunciato Jude Law come il giovane Albus Silente, personaggio su cui il sequel s’incentrerà molto. Law vestirà i panni dell’Albus che noi conosciamo come Preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, che nel sequel sarà il Professore di Trasfigurazione. Se Albus mostra sempre il lato puro e buono della magia, Gellert Grindelwald è il rappresentante della magia nera, e sarà interpretato da Johnny Depp. Pronti ad assistere all’epico scontro tra il bene e il male?

Dietro la macchina da presa per il sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli tornerà David Yates, che dirigerà un cast composto da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller e Zoe Kravitz. L’inizio delle riprese è fissato per quest’estate.

FONTE: Variety