Animali Fantastici e Dove Trovarli 2: rivelata la sinossi ufficiale e annunciati i nuovi membri del cast

The Hollywood Reporter ha rivelato che ieri sono ufficialmente iniziate le riprese del secondo capitolo di Animali Fantastici e Dove Trovarli, spin off del mondo di Harry Potter e che ha dato il via ad una saga composta da cinque film. Ecco la sinossi ufficiale:

Siamo nel 1927, qualche mese dopo gli eventi di New York in cui Newt Scamander (Eddie Redmayne) ha contribuito alla cattura del pericoloso Gellert Grindewald (Johnny Depp). Purtroppo quest’ultimo riesce a scappare dalla prigionia, esattamente come aveva promesso, e comincia a riunire più seguaci sotto la sua causa. Per fermarlo interverrà un suo vecchio amico, Albus Silente (Jude Law), ma avrà bisogno della collaborazione di uno dei suoi studenti preferiti, Newt.

Oltre al ritorno di alcuni membri del cast del primo capitolo (comprese figure “minori” come Credence/Ezra Miller e Leta Lestrange/ Zoe Kravitz), nel sequel ci saranno nuovi personaggi da esplorare:

Il già annunciato Albus Silente in versione giovanile ( Jude Law )

) Il fratello Auror di Newt, Theseus Scamander ( Callum Turner )

) Un mago di nome Yusuf Kama ( William Nadylam )

) Un cacciatore di taglie ( Ingvar Sigurdsson )

) Skender, il propietario di un circo (Olafur Darri Olafsson) in cui sarà presente anche una maga come attrazione per il pubblico (Claudia Kim)

Il secondo capitolo di Animali Fantastici e Dove Trovarli sarà diretto nuovamente da David Yates e si sposterà da New York a Parigi, passando per Londra. Inoltre, sono stati promessi degli elementi narrativi che stuzzicheranno i fan della saga di Harry Potter.

La data d’uscita è prevista il 16 Novembre 2018.