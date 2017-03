Animali Fantastici e Dove Trovarli: Colin Farrell tornerà nel sequel?

Animali Fantastici e Dove Trovarli ha riportato i fan nel mondo magico, introdotto dal franchise di Harry Potter, con dei nuovissimi personaggi. Tra le new entry non possiamo non menzionare Percival Graves, interpretato da Colin Farrell, Auror americano, capo della Sicurezza Magica del MACUSA, che alla fine si scopre essere nientepopodimeno che Gellert Grindelwald sotto incantesimo.

Come ben sapete ad Animali Fantastici e Dove Trovarli seguiranno altri film, per tale motivo molti si stanno già chiedendo se Colin Farrell tornerà nei panni della vera versione del suo personaggio. In un’intervista con MTV News tenuta al CinemaCon, Farrell ha parlato di questa possibilità:

“Mi piacerebbe tornare nel sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli, ma al momento non è in programma il mio ritorno. Chissà, forse è seppellito in una tomba, e morirà di fame 17 ore dopo la fine del film“.

Speriamo che la troupe ci ripensi. Colin Farrell nel franchise è cosa buona e giusta!

