Animali fantastici e dove trovarli: finalmente in Digital Download, Blu-ray e DVD

La Warner Bros. Italia ha diffuso il trailer ufficiale per l’uscita di Animali fantastici e dove trovarli in home video. Il film, scritto da J.K. Rowling e diretto dal sodale David Yates, sarà disponibile dal 13 marzo in Digital Download e dal 28 marzo in Blu-ray e DVD.

Il film è interpretato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Carmen Ejogo e Colin Farrell. Il secondo capitolo della saga, già annunciato insieme ad altri tre film, è previsto per il 16 novembre 2018.

