Animali Fantastici e Dove Trovarli: Jude Law sarà il giovane Albus Silente nel sequel

Jude Law sarà Albus Silente nel sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli! Il secondo film della nuova saga, ambientata nel famoso mondo magico di Harry Potter, seguirà la vita del giovane Silente, prima di diventare Preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Albus Silente sarà, in quel periodo in cui la pellicola è ambientata, Professore di Trasfigurazione, oltre a essere anche un contemporaneo di Gellert Grindelwald, il malvagio mago di magia nera che abbiamo incontrato in Animali Fantasticii e Dove Trovarli, interpretato da Johnny Depp.

Di Silente se ne è parlato nel primo film, quando è stato svelato che Newt Scamander era stato espulso da Hogwarts a causa di un incidente con delle creature magiche. Silente fu la persona che lottò contro il suo allontanamento dalla Scuola.

Il regista David Yates, che tornerà dietro la macchina da presa anche per il sequel, ha dichiarato:

“Jude Law è un fenomeno. Un attore estremamente talentuoso. Ammiro da molto tempo il suo lavoro e non vedevo l’ora di avere la grande opportunità di lavorare con lui. So che riuscirà a catturare brillantemente tutte le inaspettate sfaccettature di Silente“.

