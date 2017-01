Animali Fantastici: una scene inedita mostra l’inno della Ilvermorny

Animali Fantastici e dove trovarli, diretto da David Yates, già autore di tutti i film della saga di Harry Potter a partire da L’ordine della fenice, è stato un ottimo successo commerciale, macinando consensi anche fra chi, pregiudizio rispettabile, considerava l’universo creato dalla Rowling come morto e sepolto.

A quanto pare la pellicola di Yates possiede tutti i presupposti per una saga lunga e fruttuosa. L’edizione in DVD non è ancora alla portata di nessuno, la release al cinema è in effetti troppo recente, ma per fortuna è stata rilasciata online una scene inedita che vede i personaggi di Tina, Katherine Waterson, e Queenie, Alison Sudol, cantare l’inno della Ilvermorny, scuola di magia e stregoneria americana a Newt Scamander, Eddie Redmayne e Jacob, Dan Fogler.

Fonte: Geek Tyrant