Anna Kendrick in trattative per interpretare una versione femminile di Babbo Natale

Variety riporta che Anna Kendrick è attualmente in trattative per interpretare una versione femminile di Babbo Natale per un film della Walt Disney Pictures.

La sceneggiatura arriva da Marc Lawrence, che dovrebbe anche esserne il regista. Secondo le prime informazioni, il titolo della pellicola sarà Nicole e la trama ruota attorno alla figlia di Babbo Natale, costretta a prendere le redini dell’attività di famiglia quando il padre decide di ritirarsi e il fratello rimane infortunato proprio prima della notte di Natale.

Alla produzione ci sarà Susanne Todd, con Louie Provost produttore esecutivo per la casa di Topolino. Rivedremo la Kendrick nel terzo capitolo di Pitch Perfect, programmato per il 22 dicembre 2017, le cui riprese sono da poco iniziate.