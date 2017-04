Annabelle: Creation – ecco il poster e il teaser in attesa del nuovo trailer di domani

Prima dell’uscita del nuovo trailer di Annabelle: Creation, annunciato per domani, sono stati diffusi un nuovo poster e un teaser.

Annabelle 2, sequel del noto Annabelle, uscito nel 2014, tornerà ad essere prodotto da Peter Safran e James Wan. Sandberg dirigerà la pellicola su una sceneggiatura di Gary Dauberman, che si è occupato anche della stesura del primo film.

Nel cast della pellicola troviamo Stephanie Sigman (Spectre), Talitha Bateman (La quinta onda), Lulu Wilson (Ouija 2, Liberaci dal male), Philippa Coulthard (After the Dark), Grace Fulton (Badland), Lou Lou Safran (La scelta), Samara Lee (Foxcatcher, The Last Witch Hunter), Tayler Buck, Anthony LaPaglia (Without a Trace) e Miranda Otto (Homeland, Il Signore degli Anelli).

Sinossi: Annabelle 2 ruota attorno alla vicenda di un costruttore di bambole e sua moglie, ambientato anni dopo la tragica morte della loro figlioletta. I coniugi daranno ospitalità nella loro casa ad una suora e ad alcune ragazze provenienti da un tetro orfanotrofio. Presto le ospiti diverranno il principale obiettivo della bambola creata dal costruttore, Annabelle.

L’uscita del film nelle sale cinematografiche è prevista per l’11 Agosto 2017.

FONTE: Comingsoon.net