Anne: Anna dai capelli rossi sbarca su Netflix. Ecco il teaser!

Arriva su Netflix Anne, la serie in cui si raccontano le vicende della tredicenne dai capelli rossi, protagonista del romanzo della scrittrice canadese Lucy Maud Montgomery (pubblicato per la prima volta nel 1908).

In arrivo il 12 maggio con 8 episodi, la serie targata Netflix si ispirerà alle atmosfere ottocentesche del romanzo e al contempo tratterà temi come il bullismo e il femminismo. Nei panni di Anne, l’attrice Amybeth McNulty.

La storia di Anna dai capelli rossi la ricordiamo tutti: rimasta orfana fin da bambina, dopo anni trascorsi in orfanatrofio la piccola Anna viene affidata per errore a Matthew e Marilla Cuthbert, fratello e sorella che vivono in una piccola comunità rurale. L’arrivo di Anne cambierà l’esistenza di tutti.

Qui sotto il teaser di Anne: