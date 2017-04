Ant-Man and the Wasp: David Dastmalchian conferma il suo ritorno

David Dastmalchian, che ha vestito i panni di Kurt, amico russo di Scott Lang (Paul Rudd) in Ant-Man, ha confermato che tornerà nel sequel Ant-Man and the Wasp.

In una recente intervista con Entertainment Tonight, in occasione della première di Guardiani della Galassia Vol. 2, David Dastmalchian ha dichiarato:

“Beh, non so se il regista Peyton Reed ha già fatto il red carpet, per cui in caso contrario vi anticipo una cosa. Sembra proprio che Kurt tornerà nel mondo di Ant-Man, e con precisione nel sequel Ant-Man and the Wasp. Siamo tutti molto entusiasti“.

La data d’uscita della pellicola attualmente è fissata per il 6 Luglio 2018. Nel cast di Ant-Man and the Wasp vedremo tornare alcuni celebri attori del primo film, come Paul Rudd nei panni di Scott Lang / Ant-Man, Evangeline Lilly in quelli di Hope van Dyne / The Wasp, Michael Douglas come Hank Pym, e Michael Peña come Luis.

