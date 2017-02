Ant-Man and the Wasp: Michael Douglas tornerà nel sequel

Michael Douglas ha confermato tramite Facebook che ritornerà nei panni del Dr. Hank Pym in Ant-Man and the Wasp, atteso cinecomic sequel di Ant-Man del 2015.

Michael Douglas, oltre ad annunciare il suo ritorno, ha svelato anche quando inizierà la produzione del film: a luglio. Ecco la foto che l’attore ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, per comunicare il suo ritorno nel cinecomic.

Ant-Man and the Wasp è stato scritto dagli sceneggiatori di Transformers, Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, insieme allo sceneggiatore de La Grande Scommessa, Adam McKay. Dietro la macchina da presa tornerà Peyton Reed.

Nel sequel torneranno, oltre al protagonista Paul Rudd, anche Evangeline Lilly nei panni di Hope Pym insieme a Michael Pena in quelli di Luis. Il release di Ant-Man and the Wasp è previsto per il 6 luglio 2018.

FONTE: Comingsoon.net